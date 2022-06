Cod galben de furtuna in Bucuresti. Pompierii au intervenit pentru indepartarea mai multor copaci cazuti in urma ploilor abundente

Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai multe zone din Capitala pentru a indeparta copacii cazuti pe carosabil, dar si pe masini si pe un garaj, din cauza vremii rele. In Bucuresti a fost Cod galben de furtuna. UPDATE Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov s-a mai intervenit pe str. Cernisoara la degajarea unor elemente de constructie, dar si pe strada Dealul Tugulea, unde un copac a cazut pe auto."Pe perioada Codului Galben, in Bucuresti s-a intervenit pentru degajarea a 18 copaci cazuti si o ... citeste toata stirea