Codrin Stefanescu a uitat de prietenia cu Liviu Dragnea: "Am sprijinit un monstru si l-am spalat de pacate"

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 21 Septembrie 2022, ora 05:40

Intre Liviu Dragnea si fostul sau camarad Codrin Stefanescu s-a produs o ruptura, dupa cum spune chiar cel din urma.

"Am iesit pe toate posturile, mi-am cerut scuze tuturor ziaristilor din presa centrala pentru ca am sprijinit un monstru si l-am spalat de pacate si l-am ajutat in toate aceste perioade. M-am debarasat si am inchis orice fel de discutie, ne vedem de treaba, a crescut numarul de urmaritori pe paginile centrale, avem 50 000 de noi urmaritori. Lumea are reactie favorabila dupa ce am ...