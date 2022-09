Codrin Stefanescu, parasit de colegele tinere si frumoase. Sefa de la tineret ii ramane fidela lui Liviu Dragnea

Ana Maria Ionita, tanara din Onesti care a fost numita in conducerea Aliantei Pentru Patrie la doar 27 de ani a ales sa isi dea demisia din partid, fix in ziua in care Liviu Dragnea a plecat si a incheiat colaborarea cu Codrin Stefanescu. "M-am dezis de Codrin Stefanescu si de toata conducerea numita de dumnealui", a precizat Ana Maria Ionita.

"Eu astazi mi-am dat demisia din functia de presedinte APP Tineret Bucuresti, implicit si ca membru.", a mai declarat fostul presedinte al organizatiei ...