Comisarii ANPC au dat amenzi de aproape 100.000 de lei in Piata Delfinul din Bucuresti. Au fost inchisi temporar 11 operatori economici

Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare de aproape 100.000 de lei in Piata Delfinul din Bucuresti, dupa ce au fost gasite produse expirate, tinute in conditii improprii si mizerie. Au fost inchisi temporar 11 operatori economici, iar pentru doua unitati a fost propusa sistarea activitatii pentru cel mult sase luni. ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca au fost desfasurate 11 actiuni de control la operatori economici care ... citeste toata stirea