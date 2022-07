Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a constituit o celula pentru monitorizarea efectelor caniculei

Prefectul Capitalei Toni Grebla, presedintele Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, a solicitat, joi, membrilor CMBSU sa puna in aplicare planurile de masuri si actiuni specifice, avand in vedere ca, in perioada urmatoare, vremea va fi caniculara, conform prognozelor ANM.La sedinta CMBSU de joi au fost aprobate masurile care vor fi implementate, la nivelul Capitalei, pentru protejarea populatiei. "Incepand de astazi, la nivelul Centrului Municipiului Bucuresti de ... citeste toata stirea