Concurs international de solutii pentru amenajarea zonei Lacului Morii. Vor fi luate in calcul si sporturile nautice ce pot fi organizate

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis, marti, ca a lansat un concurs international de solutii pentru amenajarea zonei Lacului Morii. Potrivit acestuia, in concurs vor intra pentru proiectare Parcul Crangasi, zona adiacenta digului, insula, digul pana la Chiajna si zona adiacenta acestuia si zona sudica a digului. "Am o veste excelenta! Lansarea concursului international de solutii pentru amenajarea zonei Lacului Morii! Vom avea inca un parc in Sectorul 6, Parcul Lacul Morii! Invit ... citeste toata stirea