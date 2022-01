Conflictul Rusia - Ucraina. Ce riscuri directe ameninta Romania. Explicatiile unui fost ministru de Externe

Titus Corlatean a analizat situtia care ingrijoreaza toate marile capitale ale lumii si spune ca Romania este in siguranta si nu sunt motive de ingrijorare.

"Rusia face ceea ce a facut si inainte de anexarea ilegala a Crimeei si ceea ce a facut in diferite momente anterioare, in contexte electroale, politice, interne, in statele din spatiul occidental, de exemplu.

Lucreaza foarte bine la capitolul fake-news, manipulare, la atacuri hibride de diferite tipuri. Nu intamplator am vazut cu toti ...