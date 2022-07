Consumul de droguri a explodat in Romania. Spre ce stupefiante migreaza tinerii si ce pot face autoritatile

Un raport European privind drogurile in UE, ce a fost dat publicitatii de Agentia Nationala Antidrog arata ca, la noi in tara, consumul de stupefiante aproape s-a dublat. Expertii in adictii atrag atentia ca si asa, numarul este subraportat si ca aproape nu mai exista forma de socializare la tineri fara consum de droguri. Asta in timp ce marijuana nu mai este la moda si se trece la stupefiante mai tari. Peste 20% dintre tinerii romani au consumat cel putin o data in viata canabis, arata cel mai ... citeste toata stirea