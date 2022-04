Continua incendiile misterioase in Rusia. Centrala GRES-2 din Sahalia a luat foc VIDEO

Sambata, 30 aprilie, un incendiu de amploare a izbucnit in departamentul de turbine al centralei TPP-2 Sahalin, situata in Orientul Indepartat al Rusiei, informeaza Ukrinform, citand Interfax. "Angajatii centralei au eliminat incendiul in sectia de turbine. Dar focul a izbucnit din nou cu o vigoare. Compartimentul turbinelor este pornit. Situatia este agravata de vantul puternic din zona", potrivit serviciului de presa al autoritatilor regionale.Potrivit acestuia, nimeni nu a fost ranit, ... citeste toata stirea