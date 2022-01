Contre intre Nicusor Dan si Gabriela Firea pe tema pretului la gigacalorie. Nicusor: Firea spune ca bucurestenii vor plati 980 lei. Fals, pretul este de 860 lei

Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea ca distribuie informatii false, dupa ce fostul primar a declarat la Antena 3 ca bucurestenii vor plati 980 lei pe gigacalorie. Nicusor Dan a transmis ca pretul total este de 860 lei per gigacalorie, ca urmare a scaderii TVA. "Pentru ca circula informatii contradictorii, fac precizarile necesare cu privire la pretul gigacaloriei in Bucuresti. In primul rand, in contextul actiunilor Guvernului, de sprijin pentru termoficare, ... citeste toata stirea