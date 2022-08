Control in zona lacurilor Straulesti si Plumbuita, care va continua in perimetrul celorlalte lacuri din Capitala

Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a decis sa demareze un control in zona lacurilor Straulesti si Plumbuita, care va continua in perimetrul celorlalte lacuri bucurestene, avand in vedere numeroasele sesizari ale cetatenilor si semnalele aparute in mass-media. Prefectul a convocat miercuri, o intalnire de lucru cu reprezentanti ai Comisariatului Municipiului Bucuresti al Garzii Nationale de Mediu, ai Sistemului de Gospodarire a Apelor Ilfov - Bucuresti, ai Administratiei Lacuri, Parcuri si ... citeste toata stirea