Controverse la compania municipala CMIASVB: masini de serviciu folosite in interes personal si semne de intrebare privind studiile directorilor

Masinile care apartin Companiei Muncipale Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti (CMIASVB S.A.) sunt folosite in interesul personal al unor angajati, potrivit stiripesurse.ro, care da exemplul lui Ionut Cucoties, tehnician apropiat de sefa institutiei. De asemenea, sunt mentionate doua persoane din sefia institutiei asupra carora sunt semne de intrebare privind diplomele de studii superioare. Ionut Cucoties, tenician IT in cadrul CMIASVB, un apropiat al directoarei Casandra Cozma, ... citeste toata stirea