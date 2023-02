Corina Cretu, despre aderarea Romaniei la Schengen. Cum ar trebui sa actioneze autoritatile de la Bucuresti

In anul 2011, Olanda a introdus pe lista criteriilor tehnice pentru aderarea la spatiul de libera circulatie european, Schengen, si unul politic: respectarea statului de drept. In loc sa ia masuri in vederea conformarii, pentru a indeplini acest criteriu, autoritatile de la Bucuresti au pierdut timp important declarand ca este nedrept. Iar acest lucru a dus la amanarea unei decizii, Olanda refuzand sa voteze.Acum,Austria a mai adaugat un criteriu, acela al migratiei si, la fel, politicienii ... citeste toata stirea