Corina Cretu a fost diagnosticata cucancer la san la un control de rutina, intamplator, in urma cu un an. In prezent dupa ce a trecut prin boala si se considera un om sanatos, ea a rememorat acele momente, foarte dificile pentru orice femeie aflata intr-o astfel de situatie. Corina Cretu a suferit o interventie chirurgicala, pentru eliminarea celulelor canceroase dupa care a urmat mai multe sedinte de radioterapie. Potrivit spuselor sale, este foarte important ca o femeie sa mearga periodic la ... citeste toata stirea