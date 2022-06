Costel Alexe, fost ministru al Mediului si sef al CJ Iasi, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita si instigare la delapidare

Fostul ministru al Mediului Costel Alexe a fost trimis in judecata de DNA in dosarul in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare. Valoarea mitei s-ar ridica la aproximativ 100.000 de lei, fiind reprezentata de diferite produse. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de Combatere a Coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:ALEXE COSTEL, la data faptelor ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, pentru ... citeste toata stirea