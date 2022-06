Costel Alexe, prima reactie dupa ce a fost trimis in judecata de DNA: Un dosar care a tinut agenda publica la nevoie, cand au fost reasezate taberele politice

Costel Alexe sustine, in reactia sa dupa ce a fost trimis in judecata de DNA, ca dosarul sau este unul folosit pentru a distrage atentia de la anumite probleme din prezent, util cand a fost nevoie de "reasezarea taberelor politice", dar si pentru a bifa "tintele de integritate", dar fara a spune daca din partide sau din cadrul institutiilor publice. "Cred in adevar! Desi pare paradoxal, astazi, in urma acestei noi etape judiciare, o parte din mine capata incredere si speranta ca dupa mai bine ... citeste toata stirea