Credeau ca merg la munca, dar au sfarsit in strada, la cersit. O grupare de romani s-a imbogatit de pe urma lor

Trei romani au fost arestati in Ungaria pentru trafic de persoane si obligarea la practicarea cersetoriei. Acestia cautau alcoolici si dependenti de droguri, carora le promiteau locuri de munca sezoniere. Cei care acceptau, erau transportati in Germania si Austria si erau fortati sa cerseasca. Membrii unui grupari de romani care a fortat mai multi conationali sa cerseasca au fost arestati zilele trecute in Ungaria, in cooperare cu politia germana si cea din Romania.O femeie a fost arestata in ... citeste toata stirea