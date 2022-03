Cresc salariile romanilor? Precizari de ultima ora ale lui Florin Citu: "Nu voi inceta sa vin cu argumente". Totul depine de PSD

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 16 Martie 2022, ora 05:43 19 citiri

Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marti, la Buzau, ca singura varianta pentru cresterea salariilor romanilor este reducerea contributiilor sociale cu cinci puncte procentuale. Aceasta propunere nu este noua si a mai fost vehiculata si in trecut. Pana in prezent, insa, coalitia de guvernare nu a luat nici o decizie in acest sens. Este o solutie pentru ca veniturile romanilor sa creasca.

"Eu am propus o crestere a salariilor tuturor romanilor - reducerea contributiilor cu cinci puncte ...