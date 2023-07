Reprezentantii industriei tutunului, BAT, JTI si PMI, au avut luni dupa amiaza o intalnire cu prim-ministrul Marcel Ciolacu, vice-premierul Marian Neacsu, respectiv Ministrul Finantelor Publice Marcel Bolos. Reprezentantii Executivului au subliniat ca statul are nevoie de venituri mai mari, in pofida argumentelor aduse de industrie potrivit carora contrabanda scade veniturile bugetare, nu le creste."Apreciem deschiderea pentru dialog, insa nu s-a ajuns la nicio concluzie. Am avut o intalnire ... citeste toata stirea