Crima care a cutremurat Anglia. O bunica romanca si-a injunghiat nepotul de 5 ani

O familie plecata din Romania si stabilita in Anglia este in stare de soc. Elena Anghel, 49 de ani, si-a omorat nepotul de 5 ani aplicandu-i mai multe lovituri de cutit. Copilul a fost gasit pe Poplar Road, in Earlsdon, Coventry, pe 25 ianuarie. Ambulanta a ajuns de urgenta, dar medicii nu au mai putu face nimic. Bunica baiatului a fost arestata. Se pare ca aceasta avea in grija baietelul de cand era mic. "Investigatia noastra continua cu privire la moartea disperat de trista a lui David-Mario. ... citeste toata stirea