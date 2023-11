Crin Antonescu a marturisit ca nu are cunostinta despre planurile viitoare ale lui Eduard Hellvig. Dar, banuieste ca acesta ar avea preferinte pentru implicarea in politica de orientare dreapta, manifestand un interes in special fata de viitorul Partidului National Liberal (PNL).Crin Antonescu, laude la adresa lui Eduard HellvigHellvig este un personaj care si-a construit o cariera, care are toate elementele, tot bagajul, ca sa faca politica si politica mare. Nu stiu daca vrea sau nu", a ... citeste toata stirea