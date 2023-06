Cristian Busoi, presedintele Comisiei ITRE din Parlamentul European, a anuntat ca raportul sau privind taxele EMA a primit vot pozitiv in Comisia ENVI din Parlamentul European. Potrivit oficialului, scopul raportului este acela de a asigura transparenta si predictibilitate costurilor asociate evaluarii, autorizarii si monitorizarii medicamentelor in Uniunea Europeana."Raportul meu privind taxele EMA a primit vot pozitiv in Comisia ENVI din Parlamentul EuropeanComisia pentru Mediu, Sanatate ... citeste toata stirea