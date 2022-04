Cristian Diaconescu: S-a dorit ca PMP sa fuzioneze cu PNL, in timp ce alti colegi din partid au vrut asocierea cu PSD. Si de aici a plecat totul

Cristian Diaconescu a declarat, duminica, la Iasi, in cadrul unei intalniri cu membrii PMP, ca nimeni nu-l va putea determina sa abandoneze sau sa vanda proiectul PMP, el amintind ca tensiunile in partid au inceput dupa ce unii colegi au vrut fuziune cu PNL, iar altii au dorit asocierea cu PSD. Diaconescu a avut, duminica, o intalnire, la Iasi, cu membrii PMP din mai multe judete ale Moldovei, el explicandu-le colegilor de partid care a fost cauza izbucnirii tensiunilor in PMP. "S-a dorit ca ... citeste toata stirea