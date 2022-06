Cristian Parvulescu, despre vizita lui Iohannis in Ucraina: Romania e premiata prin aceasta vizita, pentru tinuta pe care a avut-o, pentru politicile sustinute

Politologul Cristian Parvulescu a declarat, joi, la Profit News TV, despre vizita presedintelui Klaus Iohannis in Ucraina, ca a fost pregatia si ca Romania este premiata prin aceasta vizita, pentru tinuta pe care a avut-o, pentru politicile pe care le-a sustinut. Romania a devenit un partener important al Frantei, asa cum nu s-a intamplat in ultimii 30 de ani, a mai spus el, despre vizita lui Emmanuel Macron la Constanta. "Este o recunoastere a modului in care Romania a facut politica in ... citeste toata stirea