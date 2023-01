Cristian Popescu Piedone i-a scris lui Klaus Iohannis. Ce a decis sa-i ceara presedintelui la inceput de an

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 04 Ianuarie 2023, ora 05:41 26 citiri

Cristian Popescu Piedone, fost primarul al sectoarelor 4 si 5, a anuntat ca i-a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis la inceput de an. In scrisoare, fostul edil ii cere presedintelui sa se gratieze pe el insusi, avand in vedere ca, in calitate de primar al muncipiului Sibiu, a luat exact aceleasi decizii pe care instanta le-a considerat abuz in serviciu cu ocazia condamnarii lui Piedone in dosarul "Colectiv".

Piedone presedintelui Klaus Werner Iohannis sa-l gratieze pe primarul ...