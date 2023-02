Cristian Terhes: "Ursula von der Leyen fuge de audierea publica in Comisia COVID din Parlamentul European"

Acesta subliniaza ca Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR) si grupul Identitate si Democratie (ID) sunt singurele care o trag pe presedinta Comsiei Europene la raspundere, in timp ce restul o protejeaza sa nu raspunda public in fata europarlamentarilor si cetatenilor.Ursula von der Leyen refuza sa dea explicatii despre deciziile luate in pandemieCristian Terhes a spus ca, zilele trecute, coordonatorii din Comisia COVID din Parlamentul European au hotarat sa o cheme pe Ursula ... citeste toata stirea