Criza politica din Sri Lanka. Povestea dinastiei politice care a distrus tara: cum a preluat puterea si cum a dus statul la faliment

Povestea prabusirii economice si actualei crize politice din Sri Lanka isi are radacinile in modul cum o dinastie a concentrat intreaga putere vreme de doua decenii, transformand conducerea tarii intr-o afacere de familie ce a provocat falimentul tarii. Persoane care au fost martore la evenimentele din ultimele luni spun cum a inceput totul si cum au izbucnit luptele pentru putere in dinastia Rajapaksa, relateaza The Guardian. "Basil (fratele mai mic al presedintelui demisionar si fostul ... citeste toata stirea