Criza politica in Romania. PSD ameninta cu iesirea de la guvernare - surse. Legatura cu Viktor Orban si UDMR

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 04 August 2022, ora 05:42 48 citiri

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, le-a explicat mai multor presedinti de organizatii locale ale partidului, ca situatia in coalitie este dificila. La finalul sedintei Biroului Permanent al PNL, intr-o discutie informala, Lucian Bode le-a transmis liberalilor ca UDMR trebuie sa ramana alaturi de PNL in alianta.

Surse politice, dintre participantii la discutie, au relatat ca din spusele lui Lucian Bode, in ciuda aparentelor, PSD ameninta cu retragerea din cabinet. Acesta ar fi explicat ca ...