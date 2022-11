Csoma Botond, deputat UDMR: "Ardealul nu era numai romanesc, ci si unguresc, sasesc si evreiesc"

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 29 Noiembrie 2022, ora 10:30 15 citiri

Csoma Botond a sustinut astazi, 28 noiembrie, in plenul Parlamentului, ca intre romani si maghiari trebuie sa existe o relatie buna pentru a nu perpetua ideea ca Ungaria reprezinta dusamanul Romaniei. In plus, liderul deputatilor UDMR a sustinut ca acest lucru afecteaza relatiile interetnice. De asemenea, el a oferit drept exemplu reconcilierile franco-germane.

Mai mult decat atat, politicianul a continuat prin a spune ca "liderii politici si religiosi ai romanilor ardeleni stiau foarte bine ca ...