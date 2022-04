CTP: Daca Rusia ar intra in Republica Moldova exista optiunea 1940, nu facem nimic, si exista optiunea sa sarim in ajutorul ei

Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre variantele in care ar putea reactiona Romania in cazul in care armata rusa ar intra in Republica Moldova, fiind de parere ca Moldova nu ar avea vreo sansa sa reziste, chiar si daca ar fi ajutata de Romania. De altfel, potrivit gazetarului, ajutorul ar putea determina Rusia sa atace tara noastra. "Obiectivul lui Putin este sa cucereasca Ucraina, intreaga Ucraina. Am tot auzit ca "domne, e clar, nu mai vrea decat sa ia Lugansk-ul, sa ia Donetk-ul ... citeste toata stirea