Cu cat vor creste pensiile. Nicolae Ciuca: "Nu vom avea astfel de enunturi"

Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, intrebat cu ce procent ar trebui majorate pensiile, ca la nivelul Guvernului nu va fi inaintat un procent pana in momentul nu vor fi cifrele pe masa si proiectul de buget pe anul viitor.

"Am sa va raspund foarte simplu - indiferent de partidul al carui lider suntem, avem totusi responsabilitate fata de cetateni sa le comunicam de fiecare data onest si in functie de posibilitatile pe care Guvernul le are. Ceea ce ati mentionat dvs a fost probabil o disputa ...