Cu Finlanda si Suedia la orizont, Lavrov avertizeaza in privinta "primejdiei reale" a unui al Treilea Razboi Mondial

In general, astea nu sunt vorbe care se arunca in joaca de un ministru de Externe al unei superputeri cu fortele sale strategice puse in stare de alarma de lupta. In contextul de acum, avertismentul lansat ieri de Serghei Lavrov intr-o discutie cu ziaristii rusi, suna teribil si trebuie luat foarte in serios: a spus ca negocierile de pace cu Ucraina vor continua dar semnaland totodata ca primejdia unui al Treilea Razboi Mondial este "reala": "Primejdia exista, nu poate fi subestimata... ... citeste toata stirea