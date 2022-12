Cu parpornita de afumatura in delegatie oficiala. Oficial roman implicat intr-un incident jenant pe aeroportul din Seul

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 27 Decembrie 2022, ora 05:41 36 citiri

Ben Oni Ardelean a fost intr-o vizita in Coreea de Sud alaturi de o delegatie mai mare de ministri si parlamentari roman, condusa chiar de cei doi lideri ai coalitiei de guvernare, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu. Ardelean a fost oprit de vamesi, pe aeropotul din Seul dupa ce a incercat sa introduca in tara salam, toba si alte preparate din carne de porc. Se stie ca romanii sunt mari amatori de preparate culinare traditionale, de care nu se pot desparti nici atunci cand pleaca in strainatate. ...