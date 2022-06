Culise. Care sunt variantele PSD pentru sefia Agriculturii

Vacantarea functiei de ministru al Agriculturii a dat startul luptelor intre gruparile din PSD, Paul Stanescu, secretarul formatiunii, fiind cel care incearca in aceste zile sa-si impuna tot un om fidel. In interiorul PSD sunt negocieri intense in ceea ce priveste inlocuitorul lui Adrian Chesnoiu la conducerea Ministerului Agriculturii, mai ales ca functia este dorita in continuarea de tabara Stanescu-Firea. Portofoliul este considerat al filialei Olt, organizatia cu cel mai mare scor la ... citeste toata stirea