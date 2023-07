Vineri, 14 iulie, Gabriela Firea si-a depus mandatul de ministru al Familiei si s-a suspendat din functiile de conducere pe care le detinea in PSD. S-a intamplat dupa o scurta discutie cu premierul si seful sau de partid, Marcel Ciolacu, la Palatul Victoria. Nu a fost o decizie usoara, dat fiind ca Gabriela Firea se si vedea primar general, dupa alegerile locale din 2024.Scandalul caminelor groazei, in care numele sau a aparut in legatura cu fostul angajat Stefan Godei si prietena buna si ... citeste toata stirea