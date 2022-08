Cum a ajuns un documentar despre fosta Securitate sa genereze un scandal mediatic

Un documentar despre fosta Securitate difuzat de Televiziunea Publica a generat un scandal mediatic, dupa ce G4Media a criticat modalitatea in care a fost prezentat materialul. In disputa au intervenit mai multi istorici, fie consultati de publicatia mentionata pentru sustinerea articolului, fie pe Facebook, acuzand site-ul de stiri ca face jocuri politice. TVR a publicat, in data de 7 iunie 2022, un episod din seria "Adevaruri despre trecut", care avea ca tema momentul intrarii femeilor in ... citeste toata stirea