Cum a ajuns USR sa se dezbine la nici jumatate de an de la alegerea lui Ciolos. Cine detine puterea in partid

La nici jumatate de an de cand Dacian Ciolos a fost ales presedintele USR, iar cele doua formatiuni USR si PLUS au finalizat fuziunea si au devenit un singur partid, tensiunile intre tabere au escaladat. In urma sedintei de joi a conducerii USR, programul de reforma prezentat de Dacian Ciolos, care cuprindea numeroase modificari, a aprins un conflict in interiorul formatiunii politice.Ciolos propune modificarea statutului USR. Barna: "Tu nu ai loc de partid" Dacian Ciolos ar fi anuntat ... citeste toata stirea