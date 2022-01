Cum a reusit un roman sa fuga dintr-o inchisoare din Italia fara a fi prins. Planul evadarii, demn de un scenariu de film

Un roman a pus in alerta politia din Italia, dupa ce a reusit sa fuga din inchisoare. Arestat preventiv pentru omor, el a sapat o gaura in peretele inchisori, apoi a coborat pe o franghie improvizata din cearceafuri innodate. Impreuna cu el au mai evadat un marocan si un albanez, dar ultimul a fost prins rapid de gardieni. Romanul Florin Mocan si colegul de celula marocan ar fi parasit deja Italia. Una dintre principalele ipoteze luate in calcul de anchetatorii italieni ar fi aceea ca cei doi ... citeste toata stirea