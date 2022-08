Cum ajuta Marea Britanie Ucraina sa depisteze spionii rusi ce pandesc transporturile de arme occidentale

Marea Britanie ofera ajutor Ucrainei in ce priveste identificarea spionilor rusi ce urmaresc transporturile occidentale de arme, a dezvaluit adjunctul sefului serviciilor militare ucrainene intr-un interviu acordat publicatiei britanice "The Telegraph". Generalul-maior Vadim Skibitki a declarat pentru "The Telegraph" ca identificarea si distrugerea echipamentului militar furnizat Ucrainei este "obiectivul numarul unu al agentilor rusi" din Ucraina.Ucraina a primit recent piese de artilerie cu ... citeste toata stirea