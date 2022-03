Cum ajuta Romania si Estonia Republica Moldova in procesul de aderare la UE

Presedinele Klaus Iohannis si omologul eston, Alar Karis, au explicat modul cum cele doua state pot ajuta Republica Moldova in procesul de aderare la Uniunea Europeana. "Sprijinim ferm Republica Moldova in procesul de aderare la UE. E proces indelungat, care dureaza. Ii putem sprijini pe calea reformelor: a educatiei, inovarii", a declarat Alar Karis, presedintele Estoniei."Moldova si-a depus cererea de aderare la Uniunea Europeana si aseara am discutat pe larg cu doamna presedinte Sandu si cu ... citeste toata stirea