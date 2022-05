Cum ar putea fi solutionata problema blocadei ruse a portului Odessa? Potentiale scenarii si un avertisment

In gasirea unei solutii in privinta blocadei ruse asupra Marii Negre, ce impiedica exportul graului ucrainean, strategia militara ar trebui sa primeze, scrie Jamie Dettimer in Politico, notand ca impasul din prezent ar trebui sa aminteasca de campania militara din Gallipoli din Primul Razboi Mondial. Esecul militar catastrofal de a strapunge stramtoarea Dardanele de catre fortele aliate, dupa un plan al lui Winston Churchill, cu scopul de a deschide o cale maritima pentru a ajuta Imperiul ... citeste toata stirea