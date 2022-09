Cum arata Bogdan Olteanu dupa doi ani petrecuti in penitenciar. Primele imagini cu fostul presedinte al Camerei Deputatilor

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 19 Septembrie 2022, ora 05:41 7 citiri

Cei doi ani petrecuti la inchisoare si-au pus amprenta asupra lui Bogdan Olteanu. Fostul viceguvernator BNR si presedinte al Camerei Deputatilor a fost eliberat conditionat in 19 august si nu a prea aparut in public.

Bogdan Olteanu a fost fotografiat pentru prima data de la iesirea din peniteciar si, din imagini, se poate observa ca a slabit extrem de mult. El a fost surprins de paparazzi MediaFlux in cartierul Primaverii, in timp ce se deplasa spre un cabinet stomatologic.

Potrivit regulilor ...