Cum arata cabana transformata in laborator de extragere a cocainei. Unul dintre "laboranti" este oradean FOTO

Gruparea de traficanti de droguri prinsi in flagrant de DIICOT in timp ce extrageau cocaina din cafea inchiriasera cabana din Bihor pentru o saptamana, intre membrii gruparii fiind si un fost patron de local din Oradea. Oradeanul Emilian Dorel Silaghi, cunoscut ca Sisi in lumea interlopa din Bihor, a fost cel care a inchiriat si cabana de la marginea localitatii Zece Hotare, un sat frecventat de turisti si situat in Muntii Padurea Craiului, langa Suncuius. Proprietarii inchiriau casuta situata ... citeste toata stirea