Cum arata Gradina de Vara din Herastrau a Teatrului de revista Constantin Tanase in urma modernizarii

Lucrarile de modernizare a Gradinii de Vara din Herastrau a Teatrului de revista Constantin Tanase au fost finalizate. Peste 2.000 de spectatori pot sa paticipe la evenimentele artistice care vor avea loc in acest spatiu. Gradina de vara a fost construita in anul 1952, iar ultima reparatie s-a facut in anul 2017. Lucrarile de modernizare au inceput in toamna anului 2021. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a verificat modul in care arata Gradina de Vara din Herastrau a Teatrului de ... citeste toata stirea