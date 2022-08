Cum au ajuns la turistii din Costinesti tone de carne expirata

Comisarii Protectiei Consumatorilor au descoperit tone de carne expirata la o retea de alimentatie publica din Costinesti care are mai multe puncte de lucru in statiune. Expertii sustin ca astfel de cazuri nu ar exista daca organele de control si-ar face la timp si ca la carte treaba. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit tone de carne si alte produse expirate de ani intregi, in urma unui amplu control realizat in Costinesti, la un singur operator ... citeste toata stirea