Cum este pozitionata armata Rusiei pentru a ataca Ucraina. Harta cu locatia aproximativa a trupelor rusesti, publicata de New York Times

The New York Times a publicat o harta care arata locatia aproximativa a armatei si echipamentelor ruse in apropierea Ucrainei. Harta a fost realizata pe baza datelor de la oficiali ucraineni si occidentali, precum si a analistilor militari independenti si imagini din satelit. Potrivit oficialilor ucraineni si occidentali, la granita cu Ucraina sunt acum aproximativ 100.000 de militari rusi. In acelasi timp, potrivit serviciilor de informatii americane, Kremlinul a elaborat un plan pentru o ... citeste toata stirea