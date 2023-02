Cum este vazuta Romania dupa esecul aderarii la spatiul Schengen. Presa maghiara prezinta o imagine ampla a situatiei

Respingerea aderarii Romaniei la spatiul Schengen nu este neaparat un esec pentru tara, ci mai degraba unul pentru conducatorii ei. Presa maghiara vorbeste despre imaginea pe care o au acum autoritatile romane si aduce in discutie modul in care au fost prezentati pasii necesari pentru aderarea la Schengen.Presedintele, premierul, ministrul de Externe, dar si alti politicieni aflati in fruntea Guvernului au prezentat procesul de aderare ca fiind un succes. Votul negativ al Austriei a fost o ... citeste toata stirea