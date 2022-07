Cum iti feresti casa de hoti cand pleci in vacanta. Sfaturile Politiei

Politia Sector 6 a transmis un set de sfaturi pentru cei care pleaca in vacanta, printre sugestiile politistilor locali fiind sa vorbesti despre vacanta doar cu persoanele de incredere si tot persoanele de incredere, din familie, ar putea trece din cand in cand pe la tine sa ridice corespondenta, sa se asigure ca totul e in regula. "Ti-ai facut bagajele pentru vacanta? Ai luat tot, ai udat florile, ai dus gunoiul, ai inchis gazele, apa? Nu uita si de siguranta casei! Sezonul estival este ... citeste toata stirea