Cum justifica George Simion protestul AUR

Copresedintele AUR, George Simion, a declarat, duminica, faptul ca protestul organizat de partidul sau, desi realizat intr-o perioada de criza, cand la granita are loc un razboi, are in vederea indepartarea lui Klaus Iohannis si evidentierea unor probleme socio-economice: preturile la energie si gaze, cele la RCA si cele la carburant. Intreba de ce a organizat AUR mitingul, George Simion a precizat: "Pentru a da jos Iohannis. Impotriva dezmatului din energie, impotriva pretului de la RCA, ... citeste toata stirea