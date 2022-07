Cum ne ferim de Centaurus, ultima varianta a SARS-CoV-2

Expertii spun ca subvarianta Centaurus a variantei Omicron de coronavirus este mai infectioasa, dar are simptome moderate, iar vaccinul, desi este oarecum "pacalit" de virus, ne apara de formele grave Subvarianta Centaurus a tulpinii Omicron se transmite extrem de repede si are capacitatea de a "pacali" orice tip de vaccin, apreciaza spcialistii, care mai spun ca nu este inca foarte clar cum ataca virusul sistemul imunitar. Exista, totusi, si vesti bune. Stefan Dascalu, cercetator in imunologie ... citeste toata stirea